Фанат гениально обошел запрет на посещение футбольных матчей: фотофакт

Турецкий болельщик футбольного клуба "Денизлиспор" из второго дивизиона чемпионата страны арендовал телескопический подъемник, чтобы посмотреть матч своей команды. Фанат был "забанен" руководством лиги за то, что кидал ножи в гостевую трибуну соперника.

Турок не смирился с таким наказанием и гениально обошел запрет. Впрочем, досмотреть игру до конца ему полиция все таки не позволила, заставив спуститься и отогнать спецтехнику от стадиона.

twitter.com/BirGun_Gazetesi

twitter.com/BirGun_Gazetesi

twitter.com/BirGun_Gazetesi

twitter.com/BirGun_Gazetesi

Ранее "Обозреватель" сообщал, что в Турции болельщики "Фенербахче" начали бросать различные предметы в сторону скамейки запасных соперника. Досталось главному тренеру "Бешикташа" Шенолу Гюнешу, ему наложили пять швов на рану на голове и отправили в больницу.