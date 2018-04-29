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Фанат гениально обошел запрет на посещение футбольных матчей: фотофакт

1.6тЧитать новость на украинском

Турецкий болельщик футбольного клуба "Денизлиспор" из второго дивизиона чемпионата страны арендовал телескопический подъемник, чтобы посмотреть матч своей команды. Фанат был "забанен" руководством лиги за то, что кидал ножи в гостевую трибуну соперника.

Турок не смирился с таким наказанием и гениально обошел запрет. Впрочем, досмотреть игру до конца ему полиция все таки не позволила, заставив спуститься и отогнать спецтехнику от стадиона.

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twitter.com/BirGun_Gazetesi

twitter.com/BirGun_Gazetesi

twitter.com/BirGun_Gazetesi

twitter.com/BirGun_Gazetesi

Ранее "Обозреватель" сообщал, что в Турции болельщики "Фенербахче" начали бросать различные предметы в сторону скамейки запасных соперника. Досталось главному тренеру "Бешикташа" Шенолу Гюнешу, ему наложили пять швов на рану на голове и отправили в больницу.

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