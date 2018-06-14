Фальш и разруха: СМИ показали позор городов ЧМ-2018

В российских городах-хозяевах чемпионата мира по футболу 2018 года продемонстрировали чудеса креатива в благоустройстве. Коммунальщики решили покрасить деревянные пеньки, превратить недострои в рекламные коробы и даже установить рекламный логотип ЧМ среди полной разрухи.

Новостной сайт Нижнего Новгорода составил подборку самых ярких перлов. Как отмечают авторы, мечты о кардинальном обновлении старых домов в российских городах так и остались мечтами. Так в Ростове-на-Дону на одном из облезлых зданий установили фальшивый фасад. В самом Нижнем Новгороде решили поступить аналогично, однако полотно закрепили не очень хорошо, из-за чего оно просто раздувается на ветру.

Вашему вниманию яркие фото из городов хозяев ЧМ-2018.

Нижний Новгород nn.ru

Екатеринбург nn.ru

Челябинск nn.ru

Нижний Новгород nn.ru

Ростов-на-Дону nn.ru

Екатеринбург nn.ru

Волгоград nn.ru

Самара nn.ru

Нижний Новгород nn.ru

Екатеринбург nn.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, во время церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Москве произошло ЧП.