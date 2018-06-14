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Чемпионат мира 2018
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Фальш и разруха: СМИ показали позор городов ЧМ-2018

7.6тЧитать новость на украинском

В российских городах-хозяевах чемпионата мира по футболу 2018 года продемонстрировали чудеса креатива в благоустройстве. Коммунальщики решили покрасить деревянные пеньки, превратить недострои в рекламные коробы и даже установить рекламный логотип ЧМ среди полной разрухи.

Новостной сайт Нижнего Новгорода составил подборку самых ярких перлов. Как отмечают авторы, мечты о кардинальном обновлении старых домов в российских городах так и остались мечтами. Так в Ростове-на-Дону на одном из облезлых зданий установили фальшивый фасад. В самом Нижнем Новгороде решили поступить аналогично, однако полотно закрепили не очень хорошо, из-за чего оно просто раздувается на ветру.

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Вашему вниманию яркие фото из городов хозяев ЧМ-2018.

Нижний Новгород

nn.ru

Екатеринбург

nn.ru

Челябинск

nn.ru

Нижний Новгород

nn.ru

Ростов-на-Дону

nn.ru

Екатеринбург

nn.ru

Волгоград

nn.ru

Самара

nn.ru

Нижний Новгород

nn.ru

Екатеринбург

nn.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, во время церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Москве произошло ЧП.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Место
Россия
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
В чем кацапстан действительно опережает весь мир, так это в строительстве "потемкинских деревень" - вся мокшано-чухония сплошные потемки. Ну и, конечно, всемирно известная родина терроризма - это та же чухоно-мокшания
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