Фальш и разруха: СМИ показали позор городов ЧМ-2018

В российских городах-хозяевах чемпионата мира по футболу 2018 года продемонстрировали чудеса креатива в благоустройстве. Коммунальщики решили покрасить деревянные пеньки, превратить недострои в рекламные коробы и даже установить рекламный логотип ЧМ среди полной разрухи.
Новостной сайт Нижнего Новгорода составил подборку самых ярких перлов. Как отмечают авторы, мечты о кардинальном обновлении старых домов в российских городах так и остались мечтами. Так в Ростове-на-Дону на одном из облезлых зданий установили фальшивый фасад. В самом Нижнем Новгороде решили поступить аналогично, однако полотно закрепили не очень хорошо, из-за чего оно просто раздувается на ветру.
Вашему вниманию яркие фото из городов хозяев ЧМ-2018.
Нижний Новгород
nn.ru
Екатеринбург
nn.ru
Челябинск
nn.ru
Нижний Новгород
nn.ru
Ростов-на-Дону
nn.ru
Екатеринбург
nn.ru
Волгоград
nn.ru
Самара
nn.ru
Нижний Новгород
nn.ru
Екатеринбург
nn.ru
Как сообщал OBOZREVATEL, во время церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Москве произошло ЧП.
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