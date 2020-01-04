Европейского гранда отпугнула стоимость футболиста "Динамо"

Турецкий "Фенербахче" серьезно интересуется защитником "Динамо" Виталием Миколенко, но сумма, которую "бело-синие" требуют за игрока, оказалась намного выше, чем ожидал стамбульский клуб.

Как сообщает "Динамомания" со ссылкой на турецкого журналиста Ахмета Конанча, теперь "Фенербахче" рассматривает вариант с арендой футболиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" и бразильский "Коринтианс" в первый день нового года достигли соглашения по переходу футболиста "бело-синих" Сидклея. Позже появились подробности этого трансфера.

Ранее главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков заявил, что "бело-синие" уступают донецкому "Шахтеру" во всех компонентах.

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