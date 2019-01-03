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Европейский гранд хочет подписать футболиста сборной Украины

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Неаполитанский "Наполи" планирует усилиться украинским футболистом Александром Зинченко. При этом сделка, вероятнее всего, состоится не раньше лета.

Агент футболиста сборной Украины Алан Прудников признался, что его подопечный не против переехать в Италию.

"Цена на Зинченко сильно выросла. Моему клиенту нравится такой вариант, как Неаполь. В январе о переходе не может быть и речи, но в июне мы рассмотрим другие возможности", - цитирует Прудникова Calcio Napoli 24.

Александр Зинченко

Александр Зинченко

twitter.com/ffukraine

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Агент Зинченко заявил, что его клиенту очень нравится в его нынешнем клубе, но он открыт для предложений.

"Александр хорошо себя чувствует в "Манчестер Сити", и мы довольны его игровым временем последние пару месяцев. "Горожане" не отпустят Зинченко в январе, но мы по-прежнему открыты для предложений на будущее", - дал намек другим клубам Прудников.

Николай Матвиенко, Александр Зинченко и Руслан Малиновский

Николай Матвиенко, Александр Зинченко и Руслан Малиновский

twitter.com/ffukraine

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер английского клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола публично восхитился футболистом сборной Украины Александром Зинченко. В матче Премьер-лиги Англии против "Саутгемптона" хавбек "горожан" на 35-й минуте допустил ошибку, которая привела к голу в его ворота, а спустя 10 минут отдал точный пас.

Персона
Александр Зинченко
Теги
ФК Манчестер СитиФК Наполи
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