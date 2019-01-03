Европейский гранд хочет подписать футболиста сборной Украины

Неаполитанский "Наполи" планирует усилиться украинским футболистом Александром Зинченко. При этом сделка, вероятнее всего, состоится не раньше лета.

Агент футболиста сборной Украины Алан Прудников признался, что его подопечный не против переехать в Италию.

"Цена на Зинченко сильно выросла. Моему клиенту нравится такой вариант, как Неаполь. В январе о переходе не может быть и речи, но в июне мы рассмотрим другие возможности", - цитирует Прудникова Calcio Napoli 24.

Александр Зинченко twitter.com/ffukraine

Агент Зинченко заявил, что его клиенту очень нравится в его нынешнем клубе, но он открыт для предложений.

"Александр хорошо себя чувствует в "Манчестер Сити", и мы довольны его игровым временем последние пару месяцев. "Горожане" не отпустят Зинченко в январе, но мы по-прежнему открыты для предложений на будущее", - дал намек другим клубам Прудников.

Николай Матвиенко, Александр Зинченко и Руслан Малиновский twitter.com/ffukraine

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер английского клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола публично восхитился футболистом сборной Украины Александром Зинченко. В матче Премьер-лиги Англии против "Саутгемптона" хавбек "горожан" на 35-й минуте допустил ошибку, которая привела к голу в его ворота, а спустя 10 минут отдал точный пас.