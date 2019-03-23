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Александр Липенко
Александр Липенко
спортивный обозревательВсе статьи автора

Европа выступила против ЧМ-2022: главное из мира футбола

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Быстро бежит футбольное время. В 2020 году Европа определит сильнейшую сборную континента, а затем на повестке дня будет очередной чемпионат мира.

Напомню, что выборы страны-хозяйки ЧМ-2022 прошли 2 декабря 2010 года в Цюрихе. Соперниками Катара были Австралия, США, Корея и Япония. Голосование проводилось в 4 тура. В первом туре из гонки выбыла Австралия, во втором – Япония, в третьем меньше всего голосов получила Корея. В решающем раунде голосования борьба развернулась между американской и катарской заявкой. В итоге победу со значительным перевесом одержал Катар.

Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря на восьми стадионах, которые в стране строятся "с нуля", семи городов. Жеребьевка отборочного турнира к ЧМ-2022 пройдет в 2019 году, финального – в апреле 2022-го. Матч-открытие запланирован на 21 ноября, финал – на 18 декабря.

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У президента ФИФА Джанни Инфантино возникла идея увеличить число команд-участниц ЧМ в Катаре с 32 до 48, как это будет на ЧМ-2026, который совместно проведут США, Канада и Мексика. Главной причиной попыток Инфантино побыстрее внедрить 48 сборных является финансовый вопрос. В таком случае доход ФИФА увеличится на миллиард долларов.

Резко против идеи Инфантино высказалась Европа. Президент Ассоциации европейских футбольных лиг Ларс-Коистер Ольссон заявил: "Мы не готовы вносить какие-либо изменения в календарь в связи с ЧМ-2022. Мы уже и без того проявили гибкость, когда позволили проводить чемпионат мира в Катаре зимой. Все даты уже согласованы. Никто не готов к тому, чтобы срок проведения турнира увеличился".

Нужно отметить, что из-за периода проведения турнира его продолжительность уже сократили с 31-32 дней до 28. А увеличение числа участников украдет как минимум неделю у европейских лиг, которые и так не знают, куда уместить все матчи сезона.

Спор выиграл Мадрид

На World Football Summit определили лучшую мировую арену. Конкурировали стадионы трех городов – Атланты, Сиэтла и Мадрида. В итоге победил "Ванда Метрополитано", построенный в столице Испании в 2017 году, который в этом сезоне проведет финал Лиги чемпионов.

"Ванда Метрополитано" выросла не на пустом месте. Ее основа – стадион "Пейнета", который возводили для проведения по большей части легкоатлетических соревнований. Хотели принимать чемпионаты мира и Олимпиаду, но все три заявки испанцев заканчивались неудачей. Арену с горем пополам достроили, но она так и не стала привлекательной для жителей Мадрида. В итоге в 2004 году ее закрыли. На реконструкцию "Пейнеты" ушло четыре года и лишь 300 миллионов евро. Сумма небольшая, но и ее собирали по крупицам. Чуть меньше половины дала китайская Wanda Group, которой принадлежит 20% акций клуба, отсюда, кстати, и первая часть названия арены. Остальные же 160 млн – миллиардер Карлос Слим.

Первый матч на новом стадионе "Атлетико" провел 16 сентября 2017 года, когда в чемпионате Испании "матрасники" принимали "Малагу" (1:0). Открытие получилось грандиозным, с авиа-шоу и мячом, спущенным к центру поля парашютистом. Новая арена вмещает 67 708 зрителей.

Капитан какой команды 1 июня поднимет над головой кубок, который будет вручен победителю Лиги чемпионов-2018/2019, узнаем совсем скоро. Напомню, в мае прошлого года на поле "Олимпийского" был мадридский "Реал".

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Автор
Александр ЛипенкоАлександр Липенко
Темы
ЧМ-2022Евро-2020
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Spangler Monica
Spangler Monica
Google заплатив за кожну роботу в Інтернеті від 23000 до 33000 доларів на місяць... Моя молодша сестра була без роботи на місяцях, а попередній місяць її чек склав $ 28495, працюючи вдома від 3 до 4 годин на добу, а заробіток може бути більше з часом ....... Отримати більше тут ..... >>>>>>>>> w­w­w­.­I­n­t­e­r­n­e­t­4­3.­C­o­m
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Spangler Monica
Spangler Monica
Google заплатив за кожну роботу в Інтернеті від 23000 до 33000 доларів на місяць... Моя молодша сестра була без роботи на місяцях, а попередній місяць її чек склав $ 28495, працюючи вдома відд 3 д0 4 гoдин на дoбу, а зарoбітoк мoже бути більше з часoм ....... Отримати більше тут ..... >>>>>>>>> w­w­w­.­I­n­t­e­r­n­e­t­4­3.­C­o­m
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