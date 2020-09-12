Европа руководит Украиной, все за нас решает. Теперь хочет разобрать Беларусь, – Ващук

Максим Иншаков Футбол 17:10, 12.09.2020 Обновлено: 17:33, 12.09.2020

Легендарный защитник киевского "Динамо" Владислав Ващук поделился своим мнением о политической ситуации в Украине и Беларуси.

По мнению экс-футболиста, массовыми протестами в стране-соседке руководят из Европы.

"На самом деле в Украине уже Европа. Европа руководит Украиной. Хотели Европу – вот Европа. Мы теперь неподвластны. Все за нас решают. Европа хочет разобрать Беларусь. Сценарии похожи", – заявил Ващук в эфире Youtube-канала "ЭХО Киева".

Ващук считает, что Украина постоянно от кого-то зависима потому, что выбрала этот путь изначально.

"Когда-то отдались одним, потом – другим. Мы все время кому-то мешаем. Мы как тот мостик от большого к меньшему, от меньшего к большему. Многие не хотят, чтобы мы стали успешной страной", – подытожил Ващук.

Как сообщал OBOZREVATEL, временный чемпион WBC в супертяжелом весе Александр Поветкин повторил риторику Кремля, заявив, что протесты в Беларуси начались в результате постороннего вмешательства, вспомнив Украину.

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