Евро-2020: звезду сборной Англии выгнали из команды

Полузащитника "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга отстранили от состава сборной Англии по футболу на матч квалификации Евро-2020 против Черногории.

"Мы приняли решение не рассматривать участие Рахима. Одна из главных причин заключается в том, что игрок не смог отделить клубное соперничество с выступлением за сборную. К сожалению, его эмоции после матча были еще свежими. У меня есть ощущение, что мы приняли правильное решение. Оно было принято с согласия всей команды", – высказался главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт для официального сайта "трех львов".

Рахим Стерлинг FA

Сообщается, что звездный нападающий на тренировке поссорился с защитником "Ливерпуля" Джо Гомесом. Ранее у них уже была перепалка в матче 12-го тура АПЛ между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити". Напомним, что тот матч закончился со счетом 3:1 в пользу "красных".

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны первые участники финальной части Евро-2020.

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