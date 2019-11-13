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13 ноября • обновлено в 07:27
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Евро-2020: звезду сборной Англии выгнали из команды

1.1т
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Полузащитника "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга отстранили от состава сборной Англии по футболу на матч квалификации Евро-2020 против Черногории.

"Мы приняли решение не рассматривать участие Рахима. Одна из главных причин заключается в том, что игрок не смог отделить клубное соперничество с выступлением за сборную. К сожалению, его эмоции после матча были еще свежими. У меня есть ощущение, что мы приняли правильное решение. Оно было принято с согласия всей команды", – высказался главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт для официального сайта "трех львов".

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Рахим Стерлинг

Рахим Стерлинг

FA

Сообщается, что звездный нападающий на тренировке поссорился с защитником "Ливерпуля" Джо Гомесом. Ранее у них уже была перепалка в матче 12-го тура АПЛ между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити". Напомним, что тот матч закончился со счетом 3:1 в пользу "красных".

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны первые участники финальной части Евро-2020.

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Тема
Евро-2020
Тег
сборная Англии по футболу
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