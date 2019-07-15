Евро-2020: установлен первый рекорд

УЕФА заявил, что получил уже 19,3 миллиона заявок от болельщиков на приобретение билетов на игры Евро-2020, что является абсолютным рекордом.

К примеру, перед Евро-2016 в это время фанаты забронировали на 11 миллионов билетов меньше.

Украина уверенно стартовала в отборе на Евро–2020

Естественно, финальный матч Евро-2020, который состоится на легендарном Уэмбли в Лондоне, вызывает найбольший ажиотаж. На решающий матч поступило уже почти 2 миллиона заявок, что в 22 раза больше, чем вмещает стадион.

На официальном сайте УЕФА болельщиков попросили сразу же оплатить билеты, в противном случае есть риск пропустить чемпионат, иначе другой возможности купить билеты не будет.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по футболу в первом туре квалификации на чемпионат Европы-2020 сенсационно сыграла вничью с командой Португалии. Поединок в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу да Луш" завершился со счетом 0:0, посрамив все прогнозы букмекеров.

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