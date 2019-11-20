Евро-2020: стали известны все корзины перед жеребьевкой

Накануне прошли матчи заключительного тура отбора к Евро-2020, в результате чего были сформированы четыре корзины перед жеребьевкой основного турнира.

Последним участником финальной сетки стал Уэльс, сумев переиграть Венгрию со счетом 2:0, сообщает официальный сайт УЕФА.

Евро-2020 Marca

Корзина 1:

Италия Бельгия Испания Германия Украина Англия

Корзина 2:

Франция Польша Швейцария Россия Хорватия Нидерланды

Корзина 3:

Португалия Турция Дания Австрия Швеция Чехия

Корзина 4 (еще 4 команды определятся в плей-офф Лиги Наций):

Финляндия Уэльс

Жеребьевка пройдет 30 ноября в Бухаресте.

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам последнего тура Украина автоматически попала в группу С, где встретится со сборной Нидерландов.

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