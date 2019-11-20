Евро-2020: стали известны все корзины перед жеребьевкой

Накануне прошли матчи заключительного тура отбора к Евро-2020, в результате чего были сформированы четыре корзины перед жеребьевкой основного турнира.
Последним участником финальной сетки стал Уэльс, сумев переиграть Венгрию со счетом 2:0, сообщает официальный сайт УЕФА.
Евро-2020
Marca
Корзина 1:
Италия
Бельгия
Испания
Германия
Украина
Англия
Корзина 2:
Франция
Польша
Швейцария
Россия
Хорватия
Нидерланды
Корзина 3:
Португалия
Турция
Дания
Австрия
Швеция
Чехия
Корзина 4 (еще 4 команды определятся в плей-офф Лиги Наций):
Финляндия
Уэльс
Жеребьевка пройдет 30 ноября в Бухаресте.
Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам последнего тура Украина автоматически попала в группу С, где встретится со сборной Нидерландов.
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