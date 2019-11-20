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20 ноября • обновлено в 11:52
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Евро-2020: стали известны все корзины перед жеребьевкой

1.8т
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Накануне прошли матчи заключительного тура отбора к Евро-2020, в результате чего были сформированы четыре корзины перед жеребьевкой основного турнира.

Последним участником финальной сетки стал Уэльс, сумев переиграть Венгрию со счетом 2:0, сообщает официальный сайт УЕФА.

Евро-2020

Евро-2020

Marca

Новости
https://www.obozrevatel.com/sport/sport/bez-evro-2020-i-olimpiadyi-rossiya-na-grani-polnogo-fiasko-v-dopingovom-skandale.htm

Корзина 1:

  1. Италия

  2. Бельгия

  3. Испания

  4. Германия

  5. Украина

  6. Англия

Корзина 2:

  1. Франция

  2. Польша

  3. Швейцария

  4. Россия

  5. Хорватия

  6. Нидерланды

Корзина 3:

  1. Португалия

  2. Турция

  3. Дания

  4. Австрия

  5. Швеция

  6. Чехия

Корзина 4 (еще 4 команды определятся в плей-офф Лиги Наций):

  1. Финляндия

  2. Уэльс

Жеребьевка пройдет 30 ноября в Бухаресте.

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам последнего тура Украина автоматически попала в группу С, где встретится со сборной Нидерландов.

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Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.

Тема
Евро-2020
Место
Румыния Бухарест
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