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24 декабря • обновлено в 14:53
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Евро-2020: сборная Украины получит рекордные призовые

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Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал о выплатах премиальных игрокам и тренерам национальной сборной Украины за выход в финальную часть Евро-2020.

Сборная Украины

Сборная Украины

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По словам главы главного руководящего органа украинского футбола, в начале следующего года персонал сборной получит рекордную сумму призовых. При этом все платежи, которые проводятся, абсолютно прозрачны, уверяет глава УАФ. То же самое относится и к премиальным для игроков сборной Украины (U-20), которая стала чемпионом мира.

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"Из премиальных уплачены все налоги. Такой практики раньше не было. Сразу после своего избрания на пост главы ассоциации я поставил задачу сделать ее деятельность абсолютно прозрачной. Сейчас мы неуклонно придерживаемся этого правила. Теперь все игроки различных сборных получают все выплаты на свой персональный счет, и они могут, не таясь, показывать эти доходы любым проверяющим организациям. Так мы в начале следующего года заплатим игрокам и тренерам национальной команды за выход на Евро-2020. Эта сумма будет рекордной в истории сборной", – заявил Павелко.

Сумму премиальных при этом он называть не стал.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, какой канал покажет матчи сборной Украины на Евро-2020.

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Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов
Тема
Евро-2020
Персона
Андрей Павелко
Место
Украина
Тег
Сборная Украины по футболу
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