Евро-2020: определился состав всех групп

В четверг, 12 ноября, прошли финальные матчи плей-офф за выход на Евро-2020, по итогам которых стал известен полный состав всех групп.

Всего на чемпионат Европы пробились 24 сборные, которые были распределены по шести квартетам. Их полный состав выглядит следующим образом:

Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария;

Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия;

Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония;

Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия;

Группа E: Испания, Швеция, Польша, Словакия;

Группа F: Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

Согласно формату турнира, в 1/8 финала выходят первые и вторые места в группах, а также четыре лучшие команды среди тех, кто занял третью позицию. Евро-2020 начнется 11 июня и закончится 11 июля 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, последним соперником Украины по группе стала Северная Македония. После этого было опубликовано полное расписание нашей команды на турнире.

В финальную часть Евро-2020 в последний момент также вышли Венгрия (благодаря фантастическому камбэку в матче с Исландией), Шотландия (сенсационно победившая Сербию в серии пенальти) и Словакия (обыграли Северную Ирландию в овертайме).