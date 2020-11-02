Евро-2020 могут провести только в России – СМИ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность полноценного проведения Евро-2020 в России после того, как чемпионат был перенесен на лето 2021 года из-за коронавируса.

Как сообщает издание Le Parisien, в УЕФА понимают, что в нынешних условиях невозможно организовать турнир в 12 странах, поэтому изучают доступные варианты. Сценарий с проведением Евро-2020 в РФ сейчас детально обсуждается по нескольким причинам.

В самом начале пандемии Россия предложила принять на своей территории весь турнир еще до решения о его переносе. В стране заявляли о низких показателях смертности от коронавируса, однако официальная информация может расходиться с реальной. Кроме того, РФ после недавнего ЧМ-2018 имеет развитую инфраструктуру и опыт проведения мероприятий подобного масштаба.

Также сообщается, что вскоре у Баку могут отобрать право на проведение поединков Евро-2020 из-за конфликта между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент УЕФА Александер Чеферин высказался о возможном формате чемпионата Европы.