Финал с Россией: в сборной Украины заявили о предпочтениях на Евро-2020

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал завершение отбора на Евро-2020.

Роман Яремчук dynamo.kiev.ua

"Заработали важное очко, с хорошим настроением заканчиваем год. Мы не проиграли в отборе – это самое главное. Думаю, это очень важно – пробиться с первого места и быть в первой корзине. Хотел бы на Евро такую группу, которую пройдем. И с Россией в финале", – сказал Яремчук в интервью Youtube-каналу "Футбольний формат".

Следует отметить, что сборные Украины и России точно не попадут в одну группу при жеребьевке Евро-2020. По решению УЕФА, эти команды сыграют между собой не ранее полуфинала.

Как сообщал OBOZREVATEL, после победы сборной Украины над Португалией в квалификации Евро-2020 Роман Яремчук мощно потроллил российскую сборную, вызвав истерику во многих местных СМИ.

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