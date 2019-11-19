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19 ноября • обновлено в 17:33
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Финал с Россией: в сборной Украины заявили о предпочтениях на Евро-2020

2.5т
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Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал завершение отбора на Евро-2020.

Роман Яремчук

Роман Яремчук

dynamo.kiev.ua

"Заработали важное очко, с хорошим настроением заканчиваем год. Мы не проиграли в отборе – это самое главное. Думаю, это очень важно – пробиться с первого места и быть в первой корзине. Хотел бы на Евро такую группу, которую пройдем. И с Россией в финале", – сказал Яремчук в интервью Youtube-каналу "Футбольний формат".

Новости
Украина против России: УЕФА столкнулся с проблемой перед Евро-2020

Следует отметить, что сборные Украины и России точно не попадут в одну группу при жеребьевке Евро-2020. По решению УЕФА, эти команды сыграют между собой не ранее полуфинала.

Как сообщал OBOZREVATEL, после победы сборной Украины над Португалией в квалификации Евро-2020 Роман Яремчук мощно потроллил российскую сборную, вызвав истерику во многих местных СМИ.

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Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Тема
Евро-2020
Персона
Роман Яремчук
Теги
Сборная Украины по футболу сборная России по футболу
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Комментарии на сайте не модерированы
Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
Да куда там наша сборная с группы не выйдет
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Яковлев Валерий, ми теж щодо своєї віримо в чудо!
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