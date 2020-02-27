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27 февраля • обновлено в 15:41
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Евро-2020: какие страны турнира поразил коронавирус

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В январе вирус COVID-19, известный как коронавирус, добрался до Европы и заставил ограничить (или отменить) ряд спортивных мероприятий. А теперь под вопросом и проведение Евро-2020.

Чемпионат Европы, запланированный на лето этого года, должен пройти в 12 странах Европы. Но уже у шести "хозяев" Евро официально зафиксированы случаи заражения коронавирусом – Англии, Германии, Дании, Испании, Италии и Румынии.

Пока коронавирус зафиксирован в шести из 12 стран Евро-2020

Пока коронавирус зафиксирован в шести из 12 стран Евро-2020

Именно в Италии, на севере страны, разгорелась первая вспышка коронавирусного заболевания COVID-19 в Европе. На сегодняшний день итальянцы зафиксировали у себя более 450 случае заболевания, некоторые с летальным исходом. В связи с инфекцией в Италии уже ограничили ряд спортивных мероприятий, в том числе и одно из наибольших дерби Серии А – "Ювентус" - "Интер".

В остальных 5 странах-хозяевах Евро, где уже появился коронавирус, по состоянию на 27 февраля зафиксировано в среднем по 1-2 случая, в Испании - 7. Почти все исходники заражения - люди, путешествовавшие недавно по северу Италии. В Германии, кроме 2-х подтвержденных случаев, зафиксировано 21 обращение в больницы с подозрением на коронавирус.

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Евро-2020 должен пройти с 10 июня по 10 июля в 12 городах 12 стран Европы - Рим (Италия), Бильбао (Испания), Глазго (Шотландия), Лондон (Англия), Дублин (Ирландия), Амстердам (Нидерланды), Мюнхен (Германия), Бухарест (Румыния), Будапешт (Венгрия), Копенгаген (Дания), Санкт-Петербург (Россия) и Баку (Азербайджан). Сборная Украины на ЧЕ попала в группу С, где проведет один матч в Амстердаме и два - в Бухаресте. УЕФА пока воздерживается от каких-либо комментариев и прогнозов насчет отмены (или изменения формата) Евро-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, после посещения матча Лиги чемпионов "Аталанта" - "Валенсия" в Италии коронавирусом заразились болельщики из Испании и фанат из Хорватии.

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Темы
Евро-2020 Коронавирус
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