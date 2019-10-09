Евро-2020: что происходит в отборе турнира

Начиная с первого тура отборочного турнира Евро-2020, а стартовал он 21 марта, таблицу группы В возглавляет сборная Украины.

Всего 8 матчей осталось провести пяти сборным, которые входят в эту группу. У нашей сборной в активе 13 очков, далее за лидером идут сборные Португалии (8 очков после четырех матчей) и Сербии (7 после пяти).

Напомню, две лучшие команды каждой из 10 отборочных групп выходят напрямую в финальный турнир. Как и в 2016-м во Франции, в нем примут участие 24 сборные. Еще четыре путевки будут разыграны в плей-офф Лиги наций 26-31 марта 2020 года. Финальный турнир еврочемпионата пройдет с 12 июня по 12 июля будущего года, и у подопечных Андрея Шевченко хорошие шансы оказаться среди 24 претендентов на звание чемпиона Европы-2020. Так держать, ребята!

Календарь оставшихся матчей в группе "В":

11 октября: Украина – Литва, Португалия – Люксембург

14 октября: Украина – Португалия, Литва – Сербия

14 ноября: Сербия – Люксембург, Португалия – Литва

17 ноября: Сербия – Украина, Люксембург – Португалия

Ноги Ромы подорожали

Результативно играет за "Гент" в чемпионате Бельгии игрок национальной сборной Украины Роман Яремчук. Благодаря этому футболист вырос в цене – портал Transfermarkt обновил оценочную стоимость нападающего, подняв ее с 3,8 млн до 6,5 млн евро. Роман вошел в топ-десятку самых дорогих футболистов Украины.

Чертова дюжина украинцев в опросе "France Football"

Согласитесь, что самым ценным и престижным индивидуальным призом в мировом футболе является "Золотой мяч" лучшего футболиста Европы, учрежденный журналистами еженедельника "France Football". Выигрывали его и украинцы – воспитанники Валерия Лобановского.

К сожалению, последний раз фамилия нашего соотечественника в опросе "France Football" упоминалась в 2005 году – это был нынешний тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который годом ранее, в 2004-м, выиграл престижный индивидуальный трофей. В 1975 году заветный приз достался Олегу Блохину, а в 1986-м – Игорю Беланову.

Возможно, не все знают, что в разные годы в опросе популярного французского издания встречались имена 13 украинских футболистов. Вот они, гвардейцы европейского футбола:

Надежды болельщиков питают. Ждем продолжения, не хочется останавливаться на "чертовой дюжине".

* * *

Поклонники футбола хотят знать о любимой игре все, или же почти все. Листаем в очередной раз футбольную энциклопедию "Обозревателя", и узнаем вот что.

14 апреля 1912 года. После 14-часового собрания над швейцарской пекарней в Сантосе создан футбольный клуб, в котором вырастет Король футбола – Пеле. Кстати, сын первого президента "Сантоса" – Ари Патуска, тогда отосланный учиться на бухгалтера в Швейцарию, стал первым бразильским легионером в Европе: чемпионом Швейцарии и игроком миланского "Интера".

6 февраля 1958 года. При взлете в аэропорту Мюнхена потерпел крушение самолет с командой "Манчестер Юнайтед" на борту. Погибло 24 человека, среди них восемь футболистов и три сотрудника клуба.

17 августа 1969 года. Львовские "Карпаты", обыграв в финале Кубка СССР ростовский СКА – 2:1, стали единственным представителем союзной первой лиги, добившимся такого успеха.

21 августа 1985 года. Динамовец Киева Олег Блохин стал первым и последним, кто добрался отметки в 200 голов в чемпионатах СССР.

3 сентября 1986 года. Форвард "Кайрата" Пехлеваниди забил самый быстрый гол чемпионатов СССР в ворота киевского "Динамо" уже на 10-й секунде. Украинцы уступили – 1:2, но выиграли "золото".

2 октября 1991 года. Завершился последний чемпионат СССР по футболу. Последним чемпионом уже распадающейся страны стал московский ЦСКА. Напомним, рекордсменом по количеству чемпионств – 13 – является киевское "Динамо", еще девять раз киевляне выигрывали Кубок страны.

11 апреля 2001 года. Самая крупная победа в матче футбольных сборных: в квалификации ЧМ Австралия разгромила Американское Самоа со счетом 31:0 с 13-ю рекордными голами от Арчи Томпсона.

Хронометристы сбились, табло в конце показывало 32:0, но ФИФА позже откорректировала счет. Из 20-ти игроков команды Американского Самоа, тогда последней, 203-й в рейтинге ФИФА, из-за проблем с паспортами приехал только вратарь, некоторые из наспех собранных впервые играли 90 минут, было трое 15-летних.

Любите футбол, играйте в футбол, смотрите футбол – и пусть почаще побеждают ваши любимые команды. А все о футболе читайте на "Обозревателе".

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