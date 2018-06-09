"Это ж Мордор": "рвотный" клип о ЧМ-2018 высмеяли в сети

Известный российский певец Александр Малинин и его дочь Устинья стали жертвами обструкции в социальных сетях после презентации клипа про сборную РФ и чемпионат мира-2018.

Артист перепел известный хит "Dschinghis Khan - Moskau", заменив в песне оригинальные слова, на свои.

Комментаторы в сети отметили дешевый стиль клипа и абсолютное отсутствие вкуса у авторов.

"Ну что за кружок самодеятельности. Что ж всё так дешняково. Как обычно песня западная, гопак украинский, стэп ирландский, малинин ботоксный, дешевки и орём Москва, итого - песня про футбол", - пишут юзеры.

"Совковое видео вызывает устойчивый рвотный рефлекс", - отмечают пользователи под роликом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети высмеяли позорные слоганы к ЧМ-2018 в России