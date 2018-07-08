"Это за Украину!" В сборной Хорватии победу над Россией посвятили нашей стране - эффектное видео

Лидер сборной Хорватии Домагой Вида и член делегации хорватской команды на чемпионате мира по футболу-2018 Огнен Вукоевич посвятили Украине четвертьфинальную победу над Россией.

Домагой Вида

Видеообращение у себя на странице в соцсети выложил заместитель главного редактора журнала "Футбол" Андрей Шахов.

"Эта победа за "Динамо" и за Украину! Хорватия, вперед!" – эмоционально сказал Вукоевич. "Слава Украине!" – поддержал соотечественника Вида.

Ранее Вукоевич играл в "Динамо" на позиции полузащитника. В данный момент Огнен работает селекционером в киевском клубе.

Напомним, что игра Россия - Хорватия завершилась в серии пенальти победой "клетчатых" с общим счетом 6:5. Вида сыграл важнейшую роль в победе, забив гол в экстратайме и точно пробив свой одиннадцатиметровый.