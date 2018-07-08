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Чемпионат мира 2018
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"Это за Украину!" В сборной Хорватии победу над Россией посвятили нашей стране - эффектное видео

31.1тЧитать новость на украинском

Лидер сборной Хорватии Домагой Вида и член делегации хорватской команды на чемпионате мира по футболу-2018 Огнен Вукоевич посвятили Украине четвертьфинальную победу над Россией.

Домагой Вида

Видеообращение у себя на странице в соцсети выложил заместитель главного редактора журнала "Футбол" Андрей Шахов.

"Эта победа за "Динамо" и за Украину! Хорватия, вперед!" – эмоционально сказал Вукоевич. "Слава Украине!" – поддержал соотечественника Вида.

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Ранее Вукоевич играл в "Динамо" на позиции полузащитника. В данный момент Огнен работает селекционером в киевском клубе.

Напомним, что игра Россия - Хорватия завершилась в серии пенальти победой "клетчатых" с общим счетом 6:5. Вида сыграл важнейшую роль в победе, забив гол в экстратайме и точно пробив свой одиннадцатиметровый.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Домагой Вида
Место
Россия
Объект
сборная Хорватии по футболу
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
быдлы, не удивило, рожа дебильная как у вас. какие вы чмошники.
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2
2
Надо было славянам ещё на поле насрать. Вот радости б было☺
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0
2
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Браво, Хорватия! Вчера орали на весь квартал, болели за вас! Соседи в шоке )))
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6
3
bender bender
bender bender
Кротов Даниил, сверни свой триколор (голландский,кстати) и засунь себе в жопу
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0
0
Кротов Даниил
Кротов Даниил
Махал Махалыч, бык вонючий, я тебе кадык вырву, мразь хахлятская.
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2
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