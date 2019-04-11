"Это за гранью": Карпин высказался о конфликте Украины и России

Знаменитый российский тренер Валерий Карпин считает, что противостояние России и Украины вышло за разумные рамки.

"Не думаю, что возврат во времена СССР — это самый правильный вариант. Но, с другой стороны, все то, что сейчас слышишь и видишь по ТВ, — это катастрофа… Взять конфликт России и Украины, по-моему, это вообще за гранью. И поэтому, кстати, тоже многие вспоминают СССР, это было время, когда все жили дружно — украинцы, русские, армяне, грузины, азербайджанцы, все-все-все" — цитирует наставника "Ростова" журнал "Нация".

Ранее бывший тренер московского "Спартака" Валерий Карпин отметился оригинальным самотроллингом. Автор первого гола в новейшей истории сборной РФ поделился со своими подписчиками в социальной сети Instagram новостью о том, что вскоре станет отцом.

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