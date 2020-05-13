Бывший вратарь "Ювентуса" Стефано Таккони заявил, что не верит в серьезность коронавируса и считает, что опасность от него, это выдумки СМИ.

Стефано Таккони

"Я считаю, что коронавирус – это всего лишь простуда. Говорят о тысячах смертей, но скажите мне, сколько из них действительно были от коронавируса? Нельзя грести все под одну гребенку. Я бы хотел, чтобы сезон возобновили, и даже с болельщиками", – цитирует Таккони Football Italia.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии от коронавируса СOVID-19 скончались уже более 31 тысячи человек, за последние сутки зафиксировано 195 новых случаев.

Ранее главный врач "Лацио" Иво Пульчини заявил, что боязнь возобновления футбольного сезона из-за коронавируса не имеет под собой особой почвы, поскольку опасность болезни преувеличена.

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