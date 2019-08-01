"Это все, чего я прошу": Кэмпбелл обратился со слезливой просьбой перед боем с Ломаченко

Обязательный претендент по линии WBC британец Люк Кэмпбелл (20-2, 16 KO) признался, что ему очень нужно справедливое судейство в поединке с Василием Ломаченко (13-1, 10 КО).

Люк Кэмпелл

"Любой, кто выходит против Ломаченко, будет андердогом. Это понятно и без слов. Но это не особо меня беспокоит. Я сфокусирован, решителен, я верю в свою победу. Это 12-раундовый бой и я верю, что это правильное время. Я дрался с Хорхе Линаресом в гостях и считаю, что победил. Справедливое решение в этом поединке — это единственное, чего я прошу", - заявил британец в студии Sky Sports.

Напомним, что наш обладатель титулов Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) вернется в ринг 31 августа. Поединок пройдет в Лондоне на O2 Arena, а букмекеры уже опубликовали котировки на бой.

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