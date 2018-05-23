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"Это ужасно": в сети высмеяли "позорную подготовку" России к ЧМ-2018

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В Ростове-на-Дону на фасаде одного из зданий оргкомитет разместил баннер "Welcome! FIFA World Cup. Russia 2018" с нарисованными силуэтами людей.

"Ростов готовится к ЧМ-2018! В окнах дома на Шолохова 127 нарисовали счастливых ростовчан", — гласит подпись к фотографиям.

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Публикация вызвала бурную реакцию у пользователей. В комментариях к фотографиям юзеры возмущаются таким способом украсить город, называя его позорным.

"Окно с повешенным сфотографируйте. Он там самый счастливый", - стебутся интернет-пользователи, размещая саркастичные карикатуры.

карикатура

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соцсети

соцсети

соцсети

соцсети

соцсети

соцсети

соцсети

Отметим, что на стадионе в Ростове-на-Дону пройдут матчи группового этапа: Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети показали позор России в подготовке к ЧМ-2018.

Читайте все новости по теме "ЧМ-2018" на Обозревателе.

Тема
ЧМ-2018
Место
РоссияРостов-на-Дону
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