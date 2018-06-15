"Это убожество": Ростов к ЧМ-2018 превратился в "потемкинскую деревню"

Власти российского Ростова-на-Дону в рамках подготовки к ЧМ-2018 завесили старые нереставрированные здания баннерами и сетками.

По оценкам ряда экспертов, на подготовку Ростова было потрачено почти 100 млрд рублей (около $2 млрд), из которых за 20 млрд руб. на левом берегу Дона на пустыре построили футбольную арену и парк, сообщает "Радио Свобода".

При этом памятники архитектуры, старые здания, подлежащие ремонту, обветшавшие фасады завешивают баннерами, в том числе с символикой чемпионата мира. Всего таких зданий в городе более 200, основная часть из которых находится в историческом центре.

"Нам сказали, что дом нерентабельный, и все. Противно, что как "потемкинские деревни" – показуха. Приехали гости – уехали. Снимут это, а тут – как была жуть, так жуть и останется", - отметил местный житель Григорий Семенович.

Один из старых домов, где живут люди, просто завесили сеткой. Она пропускает воздух и чиновники обещали ее снять сразу после ЧМ-2018. Однако вопрос ремонта дома никто не поднимал.

Ростовский журналист Тимур Сазонов отметил, что ветхие дома дореволюционной постройки в городе не реставрировали десятилетиями. А когда началась подготовка к ЧМ-2018, местные власти не успели согласовать восстановительные работы.

"Когда пошли деньги, когда стало ясно, что к Чемпионату люди приедут и увидят все это убожество, чиновники начали шевелиться. Но невозможно – если ты не занимался этим 20 лет, даже если тебе выделили кучу денег, – начать и закончить за 2-3 года", - добавил он.

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