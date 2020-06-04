"Это убийство футболистов": украинский тренер обрушился на ПФЛ

Главный тренер "Миная" Василий Кобин возмутился календарем возобновления чемпионата Украины по футболу в Первой лиге.

Василий Кобин ФК Минай

"На днях нам прислали календарь возобновления чемпионата. Мы не согласны с ним. Это убийство футболистов – матчи со 2-го на 3-4 день. Как успеть? Например, 30 июля мы играем во Львове, 3 августа в Краматорске, а это 1200 км дороги, а через 4 дня после этого мы дома принимаем "Волынь", а это может быть ключевая игра. Как к ней подготовиться, если 2 из 4 дней мы будем в дороге? Понятно, что ПФЛ (Профессиональная футбольная лига) хочет закончить сезон в первой лиге, но они просто не знают, как это сделать", – цитирует Кобина пресс-служба "Миная".

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 марта УПЛ была приостановлена за девять туров до окончания сезона. В Кубке Украины осталось провести полуфинальные поединки и финал. Представители клубов согласились не возобновлять соревнования в чемпионате Украины среди команд U-21 и U-19.

26 мая Министерство здравоохранения Украины дало разрешение на проведение матчей Favbet Лиги (УПЛ) и Кубке Украины, начиная с 30 мая, без зрителей.