"Это трудное решение": опубликовано письмо Месси, в котором он просит "Барселону" об уходе

Александр Чеканов Футбол 10:34, 26.08.2020 Обновлено: 11:07, 26.08.2020

Звезда каталонской "Барселоны" Лионель Месси действительно уведомил клуб о желании расторгнуть контракт.

Авторитетное издание ESPN опубликовало факс, который аргентинский нападающий направил руководству "гранатово-синих". В тексте обращения Месси сослался на личные мотивы, которые побудили его принять решение об уходе.

"В соответствии с настоящим письмом я, Лионель Андрес Месси, прошу расторгнуть договор о трудовых отношениях, с уважаемым клубом, защищая себя пунктом №24, который позволяет мне пользоваться этим правом. Личные мотивы заставили меня принять это трудное решение, которое, я надеюсь, будет встречено руководством наилучшим образом", – говорится в тексте письма.

Письмо, в котором Месси уведомил "Барселону" о желании уйти.
ESPN Fútbol Club Argentina

Напомним, Лионель Месси находится в структуре "Барселоны" с 2000 года. За первую команду аргентинец провел 785 матчей, в которых забил 669 мячей.

Как сообщал OBOZREVATEL, одним из претендентов на Лионеля Месси называют туринский "Ювентус", где выступает Криштиану Роналду.

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