"Ничего не знаю": звезда сборной Украины отреагировал на слухи о "Спартаке"

Полузащитник сборной Украины и бельгийского клуба "Генк" Руслан Малиновский, которого "сватают" в московский "Спартак", не подтвердил информацию о том, что вскоре покинет свою нынешнюю команду.

"Это все интернет, слухи. Я вообще эту неделю ни с кем никаких переговоров не вел, отдыхал с семьей. Сам читал все это в интернете, меня спрашивают, а я ничего не знаю. Сейчас никакой конкретики нет. Точно ли ухожу из "Генка"? Еще посмотрим. Клуб попытается удержать, но будем разговаривать, посмотрим. У клуба много забот, ушел тренер, поэтому будем общаться", — сказал Малиновский в комментарии "Футбол News".

Руслан Малиновский

Как сообщал OBOZREVATEL, один из грандов итальянской Серии А клуб "Наполи" всерьез намерен подписать контракт с игроком сборной Украины, полузащитником бельгийского "Генка" Русланом Малиновским.

По информации CalcioNapoli24, команда из Неаполя уже обратилась к руководству "Генка" по поводу цены на украинском хавбека, который провел хороший сезон и помог команде выиграть чемпионской титул.

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