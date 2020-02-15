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15 февраля • обновлено в 09:26
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"Это позор!" Украинского тренера загнобили из-за русского языка

1.4т
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Главный тренер киевского "Динамо" U-19 Игорь Костюк после матча против загребского "Динамо" подвел итоги на русском языке, в отличие от своего хорватского коллеги.

Игор Йовичевич, тренер клуба "Динамо" Загреб, который победил в серии пенальти, дал интервью журналистам на украинском языке. В сети подметили инцидент и загнобили Костюка (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Игоря Костюка загнобили из-за русского языка

Игоря Костюка загнобили из-за русского языка

Скриншот

"Какой же бесконечный позор. Сегодня в Киеве после еврокубкового матча U-19 между "Динамо" Киев и "Динамо" Загреб, который хорватская молодежь выиграла по пенальти, главные тренеры дали послематчевые комментарии. Что характерно, хорватский тренер Йовичевич давал интервью на украинском языке, а тренер киевлян Игарь Кастюк, конечно, как настоящий савецкий калхозник - па-русски", – написал Сергей Солтасюк в Facebook.

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Под публикацией пользователи оставили более сотни гневных комментариев. Украинского тренера попросили выучить язык и больше не позориться.

"Это позор!" Украинского тренера загнобили из-за русского языка
"Это позор!" Украинского тренера загнобили из-за русского языка
"Это позор!" Украинского тренера загнобили из-за русского языка
"Это позор!" Украинского тренера загнобили из-за русского языка
"Это позор!" Украинского тренера загнобили из-за русского языка
"Это позор!" Украинского тренера загнобили из-за русского языка
"Это позор!" Украинского тренера загнобили из-за русского языка
"Это позор!" Украинского тренера загнобили из-за русского языка
"Это позор!" Украинского тренера загнобили из-за русского языка
"Это позор!" Украинского тренера загнобили из-за русского языка
"Это позор!" Украинского тренера загнобили из-за русского языка

Как писал OBOZREVATEL ранее, "Динамо" проиграло серию пенальти и вылетело из Юношеской лиги УЕФА.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина
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