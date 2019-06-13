"Это позор!" Мамаев вскипел во время суда

Российский футболист Павел Мамаев не сдержал эмоций во время рассмотрения судом апелляции по приговору, согласно которому спортсмен должен провести в тюрьме один год и пять месяцев.

Мамаев и его друг Александр Кокорин были осуждены за избиение чиновника Минпромторга и водителя ведущей "Первого канала". По мнению футболиста, весь процесс является показательным.

Новости Появилось видео с реакцией Мамаева на приговор суда

Павел Мамаев (справа) "Спорт-Экспресс"

"То, что происходит уже восемь месяцев – это очередное шоу для телевидения и "Первого канала". Больше ничего говорить не хочу. Восемь месяцев то, что происходит, это позор, вот и все! На тысячу процентов уверен, что ничего не изменится, и сегодня – это очередное шоу", – передает слова Павла "Спорт-Экспресс".

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