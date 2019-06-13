"Это позор!" Мамаев вскипел во время суда

Российский футболист Павел Мамаев не сдержал эмоций во время рассмотрения судом апелляции по приговору, согласно которому спортсмен должен провести в тюрьме один год и пять месяцев.
Мамаев и его друг Александр Кокорин были осуждены за избиение чиновника Минпромторга и водителя ведущей "Первого канала". По мнению футболиста, весь процесс является показательным.
Павел Мамаев (справа)
"Спорт-Экспресс"
"То, что происходит уже восемь месяцев – это очередное шоу для телевидения и "Первого канала". Больше ничего говорить не хочу. Восемь месяцев то, что происходит, это позор, вот и все! На тысячу процентов уверен, что ничего не изменится, и сегодня – это очередное шоу", – передает слова Павла "Спорт-Экспресс".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Александра Кокорина и Павла Мамаева признали виновными в избиении чиновника Минпромторга РФ и водителя журналистки "Первого канала". Форварду "Зенита" дали полтора года тюрьмы, а его другу – один год и пять месяцев.
8 октября 2018-го Кокорин и Мамаев в компании друзей напали на чиновника в кофейне. Кокорин ударил Дениса Пака стулом по голове, из-за чего тот получил сотрясение мозга.
Футболисты обвинялись по статьям УК РФ "побои" и "хулиганство". Им грозило до 7 лет лишения свободы.
11 октября Тверской суд Москвы вынес решение арестовать Кокорина и Мамаева. Позже бывший зэк рассказал, что ждет знаменитых спортсменов в тюрьме.
Кроме того, спустя некоторое время появились новые подробности драки.
6 февраля, во время объявления приговора по делу Александра Кокорина и его брата Кирилла, разрыдалась мать спортсмена.
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