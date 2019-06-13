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/Новости футбола

"Это позор!" Мамаев вскипел во время суда

4.6тЧитать материал на украинском

Российский футболист Павел Мамаев не сдержал эмоций во время рассмотрения судом апелляции по приговору, согласно которому спортсмен должен провести в тюрьме один год и пять месяцев.

Мамаев и его друг Александр Кокорин были осуждены за избиение чиновника Минпромторга и водителя ведущей "Первого канала". По мнению футболиста, весь процесс является показательным.

Новости
Появилось видео с реакцией Мамаева на приговор суда

Павел Мамаев (справа)

Павел Мамаев (справа)

"Спорт-Экспресс"

"То, что происходит уже восемь месяцев – это очередное шоу для телевидения и "Первого канала". Больше ничего говорить не хочу. Восемь месяцев то, что происходит, это позор, вот и все! На тысячу процентов уверен, что ничего не изменится, и сегодня – это очередное шоу", – передает слова Павла "Спорт-Экспресс".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Павел МамаевАлександр Кокорин
Место
РоссияМосква
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Как только животное кaцапа привлекают к ответу - сразу бешеная тварь орет про "позор", "атыдокажь", "настамнет". Позорные скоты!
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Дурак...и будет сидеть...все правильно.
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Питон Каа
Питон Каа
Шоу было раньше, когда ты по полю с мячиком бегал, а сейчас ты просто получаешь то, что заслужил.
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