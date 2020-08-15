Это позор. "Барселона" достигла дна, – Жерар Пике

Знаменитый футболист каталонской "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал разгромное поражение от "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов

33-летний защитник не смог сдержать эмоций, назвав ситуацию позорной.

"Кошмарная игра, ужасные ощущения, позор – подходящее для этого слово. Нам очень тяжело, и я надеюсь, что из этого получится извлечь полезный урок. Нужна реакция, необходимы изменения. Я первый, кто готов уйти тогда, потому что мы достигли дна. Все внутри клуба должны обратить внимание, отреагировать и решить, что будет лучшим решением для клуба, это главное сейчас", – сказал Пике в интервью Marca.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 1/4 финала ЛЧ "Барселона" – "Бавария" завершилась со счетом 8:2. Мюнхенцы вышли в полуфинал турнира, где встретятся с победителем пары "Манчестер Сити" – "Лион".

Отметим, что "Барселона" за 90 минут до игры с "Баварией" объявила о COVID-19 в команде.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!