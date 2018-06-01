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"Это отражается": Шевченко объяснил невнятную игру сборной Украины с Марокко

1.4тЧитать новость на украинском

Главный тренер сборной УкраиныАндрей Шевченко в целом остался доволен действиями своих подопечных в товарищеском матче против сборной Марокко (0:0), отметив, что в сложных ситуациях футболисты действовали как команда.

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"Не все получалось, но главные качества, бойцовские, мы проявили. Компактность, вера друг в друга и игра на ноль - вот главный итог", - приводит слова Шевченко официальный сайт ФФУ.

По словам наставника "желто-синих", игра была очень сложной, и разница в подготовке чувствовалась сразу.

"Марокко готовится к чемпионату мира, в то время как у наших игроков все официальные матчи уже позади, пора отпусков. Все это отражается на поле. Но я рад, что ребята в сложных моментах проявили характер, действовали компактно", - отметил специалист.

Марокко-Украина

ФФУ

Напомним, африканская команда сыграет в группе В на ЧМ-2018 с Португалией, Испанией и Ираном.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шевченко сделал резкое заявление о футболистах, которые замешаны в договорных матчах.

Персона
Андрей Шевченко
Место
ШвейцарияЖенева
Объект
сборная Украины по футболу
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