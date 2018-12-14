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''Это отговорки'': капитан "Динамо" раскритиковал команду

2.2тЧитать материал на украинском

Капитан киевского "Динамо" Виктор Цыганков раскритиковал своих партнеров за поражение от чешского "Яблонеца" в матче Лиги Европы. По мнению лидера "бело-синих", столичная команда откровенно провалила игру на НСК "Олимпийский".

"Конечно, вся команда очень недовольна собой. Все выходили играть на победу, о недооценке соперника или отпускном настроении не может быть и речи. Но у нас очень многое не получалось в игре. Вязкое поле, тяжело было устоять. Но это отговорки, их всегда можно найти, а я этого не хочу. Факт в том, что задачу мы не выполнили. Мы не сделали то, о чем договаривались в раздевалке", – сказал Цыганков в интервью УЕФА.

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''Это отговорки'': капитан "Динамо" раскритиковал команду

УЕФА

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник "Динамо" Виталий Миколенко попал под шквал критики, нелепо оправдавшись за поражение в Лиге Европы.

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Тема
Лига Европы
Персона
Виктор Цыганков
Тег
ФК Динамо Киев
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