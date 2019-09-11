"Это очень больно": Мораес рассказал о травме в игре за сборную Украины

32-летний форвард сборной Украины Жуниор Мораес подвел итоги товарищеского матча против Нигерии (2:2) и рассказал о травме, из-за которой был вынужден покинуть поле в первом тайме.
Жуниор Мораес
Vitalii Vitleo
"Особое ощущение быть частью этой команды. Поздравляю всех с борьбой до конца. Что касается моей травмы, это очень больно, но ничего серьезного, завтра мы узнаем точнее. Спасибо всем за сообщения с поддержкой", — написал Мораес на украинском у себя в Instagram.
Отметим, что нападающий "Шахтера" вышел на поле в стартовом составе сборной Украины и уже в начале игры побывал в жестком столкновении с вратарем гостей. Мораес был заменен на Романа Яремчука на 37-й минуте матча.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мораес "поиздевался" над Шевченко на тренировке сборной Украины.
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