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"Это новость": Шевченко сделал заявление о вызове Мораеса в сборную Украины

1.3тЧитать материал на украинском

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что еще не владеет полной информацией о получении бразильским нападающим "Шахтера" Жуниором Мораесом украинской паспорта.

"Это тоже для меня новость. Я это прочел так же, как и вы. Мы будем связываться с донецким "Шахтером", узнавать, какая обстановка. Если он действительно стал гражданином Украины, то я его буду рассматривать как кандидата в сборную. Я еще не владею полной информацией по этом поводу. Сегодня вечером я приму решение", – сказал Шевченко во время пресс-конференции в Киеве.

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко

ФФУ

Новости
На зубочистках: Шевченко объяснил, что показывал Суркису на матче с "Челси"

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" объявил о том, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении Мораесу гражданства нашей страны, что даст ему возможность выступать за команду Андрея Шевченко. Жуниор может дебютировать за "желто-синих" уже в стартовых матчах отбора Евро-2020 с Португалией (22 марта) и Люксембургом (25 марта).

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Тема
Евро-2020
Персоны
футболист Андрей ШевченкоЖуниор Мораес
Тег
сборная Украины по футболу
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