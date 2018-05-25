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"Это невозможно": в Киеве расписались в бессилии перед "Газпромом" на финале Лиги чемпионов

9.2тЧитать новость на украинском

Логотипы российского спонсора УЕФА компании "Газпром" будут размещены в чаши НСК "Олимпийский" во время финала Лиги чемпионов. По словам министра спорта Украины Игоря Жданова, контракт футбольного союза не позволяет убрать символику партнера турнира.

"Последние переговоры по этому поводу касались НСК "Олимпийский". Мне объяснили, что есть контракт УЕФА с "Газпромом", который является генеральным спонсором. Я тоже просил убрать соответствующую символику "Газпрома". К сожалению, мне сказали, что это невозможно. Хотя я настаивал и объяснял, что это может вызвать негативную реакцию со стороны наших болельщиков", - цитирует Жданова Укринформ.

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Как сообщал OBOZREVATEL, символика российского "Газпрома" была замечена на финале женской Лиги чемпионов на стадионе имени Валерия Лобановского.

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Темы
финал Лиги чемпионовЛига чемпионов
Персона
Ігор Жданов
Место
УкраинаКиев
Объект
Газпром
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