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"Это невероятно!" Зидан восхитился украинцами после победы в ЛЧ

25.3тЧитать новость на украинском

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не смог сдержать эмоций после победы в Лиге чемпионов. Знаменитый француз поздравил свою команду и выразил восхищение организацией финала.

"Атмосфера на НСК "Олимпийский", атмосфера Киева и этого финала - запомнится только хорошей. Я сказал ребятам, что это больше не повторится - наслаждайтесь моментом. Украинцы нас отлично приняли. Мы чувствовали поддержку местных фанатов "Реала" и нам очень приятно победить в Украине", - заявил Зидан в эфире телеканала "Футбол 1".

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ЗиЗу не смог односложно выразить свои эмоции от третьего подряд успеха в ЛЧ.

"У меня нет слов. То что делают эти игроки - это история! Это невероятно! Нужна восхищаться этим моментом, в которой мы сейчас живем!" - подытожил наставник мадридцев.

Напомним, что решающий матч Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль" завершился со счетом 3:1. Невероятным суперголом отметился форвард "сливочных" Гарет Бэйл.

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Темы
финал Лиги чемпионовЛига чемпионов
Персона
Зинедин Зидан
Место
УкраинаКиев
Объект
Реал Мадрид
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