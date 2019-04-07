"Это необъяснимо!" Фонсека не сдержался после матча с "Динамо"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека не смог сдержать эмоций, комментируя работу главного арбитра Масима Козыряцкого в матче Кубка Украины против "Динамо".

Паулу Фонсека ФК Шахтер

"Сегодня встретились две большие команды. Жалко, что и третья команда не была на таком уровне. Очень жалко, что сегодня команда арбитров не была на том уровне, чтобы судить такую игру. Не знаю, по каким критериям выбирают арбитров на такие матчи, команда судей сегодня и близко не была на уровне, которого требует такой поединок. Сегодня были две команды, которые создавали зрелище, а также третья команда, которая это зрелище испортила", - заявил португалец в эфире телеканала "Футбол 1".

По мнению специалиста такое большое количество "горчичников", это перебор.

"Это что-то не от мира сего. Против Мораеса фолят, а он еще и получает желтую карточку. Арбитр удаляет Гармаша, а потом начинает показывать желтые карточки, пытается что-то сравнять. Это необъяснимо! Человек не понимает, что он делает на поле. Жалко, ведь "Шахтер" и "Динамо" показали сегодня зрелище, команды заслуживали сегодня другого судейства. Сложно, когда нет компетенции. Очень сложно. Я расстроен, игра могла быть немного другой", – подытожил Фонсека.

Напомним, что встреча 1/4 финала Кубка страны "Шахтер" - "Динамо" завершилась победой "горняков" в серии послематчевых пенальти.

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