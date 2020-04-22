"Это ненормально": легендарный футболист назвал источник коронавируса

Легендарный футболист Ян Коллер, являющийся рекордсменом сборной Чехии по забитым мячам (55), считает, что коронавирус запустили политики.

Ян Коллер

"Многие считают, что это политическая игра. У меня нет четкого мнения на этот счет. Но, по правде говоря, мне и самому иногда кажется, что все это – какой-то политический проект. Ибо это ненормально. Но я надеюсь, что все это скоро закончится. И мы вернемся к прежней жизни, сможем работать", – цитирует Коллера канал журналиста Анара Ибрагимова в "Яндекс Дзен".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший чемпион мира по боксу россиянин Сергей Ковалев заявил, что коронавирус был создан в лабораторных условиях искусственно.

До этого экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан (34-5, 21 KO) заявил, что возникновение пандемии коронавируса связано с вышками мобильной связи 5G.

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