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22 апреля • обновлено в 22:16
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"Это ненормально": легендарный футболист назвал источник коронавируса

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Легендарный футболист Ян Коллер, являющийся рекордсменом сборной Чехии по забитым мячам (55), считает, что коронавирус запустили политики.

Ян Коллер

Ян Коллер

"Многие считают, что это политическая игра. У меня нет четкого мнения на этот счет. Но, по правде говоря, мне и самому иногда кажется, что все это – какой-то политический проект. Ибо это ненормально. Но я надеюсь, что все это скоро закончится. И мы вернемся к прежней жизни, сможем работать", – цитирует Коллера канал журналиста Анара Ибрагимова в "Яндекс Дзен".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший чемпион мира по боксу россиянин Сергей Ковалев заявил, что коронавирус был создан в лабораторных условиях искусственно.

До этого экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан (34-5, 21 KO) заявил, что возникновение пандемии коронавируса связано с вышками мобильной связи 5G.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
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Коржункова Татьяна
Коржункова Татьяна
Глaвный иммунoлог cтраны oбъ¤cнил как усилить иммунитeт за мec¤ц, чтo бы нe зaболеть корoнавируcом lifesaveua.ga
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Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 6592.

    Вылечились: 424. Умерли: 174.

  • В мире заболели почти 2,5 миллиона человек, погибли – более 174 тысяч.

  • Карантин в Украине продлили до 11 мая из-за эпидемии коронавируса.

  • Назван самый вероятный способ заразиться коронавирусом.

  • В Украине вводят три уровня опасности COVID-19: что значит каждый.

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