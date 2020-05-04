"Это не народ": тренер клуба Кадырова наехал на россиян за поддержку критики власти
Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов, который назвал россиян дармоедами, снова вызверился на граждан страны из-за реакции на слова вратаря "Крыльев Советова" Евгения Фролова.
Фролов жестко раскритиковал российские власти и получил множество комментариев в поддержку, что разозлило наставника клуба главы Чечни Рамзана Кадырова.
"У Фролова не так все плохо. Он футболист, получающий зарплату. Когда люди начинают говорить за все 140 миллионов, что у народа всё не так, а где народ-то? Я его не осуждаю, если увидимся, пожму руку, правда, я его не знаю. Ну получил он эти 140 комментариев в поддержку. Это весь народ? Для меня это не народ. Я не знаю этих людей. Почему у нас за народ говорят люди, которые чувствуют себя неплохо? Не гневите бога, друзья", – приводит слова Шалимова "Чемпионат".
Как сообщал OBOZREVATEL, российский оппозиционер Алексей Навальный поддержал Евгения Фролова, которого высмеял экс-боксер Николай Валуев.