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4 мая • обновлено в 22:51
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"Это не народ": тренер клуба Кадырова наехал на россиян за поддержку критики власти

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Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов, который назвал россиян дармоедами, снова вызверился на граждан страны из-за реакции на слова вратаря "Крыльев Советова" Евгения Фролова.

Фролов жестко раскритиковал российские власти и получил множество комментариев в поддержку, что разозлило наставника клуба главы Чечни Рамзана Кадырова.

Игорь Шалимов

Игорь Шалимов

ФК "Ахмат"

"У Фролова не так все плохо. Он футболист, получающий зарплату. Когда люди начинают говорить за все 140 миллионов, что у народа всё не так, а где народ-то? Я его не осуждаю, если увидимся, пожму руку, правда, я его не знаю. Ну получил он эти 140 комментариев в поддержку. Это весь народ? Для меня это не народ. Я не знаю этих людей. Почему у нас за народ говорят люди, которые чувствуют себя неплохо? Не гневите бога, друзья", – приводит слова Шалимова "Чемпионат".

Как сообщал OBOZREVATEL, российский оппозиционер Алексей Навальный поддержал Евгения Фролова, которого высмеял экс-боксер Николай Валуев.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
чемпионат России
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