"Это не "Барселона": экс-форвард "Динамо" высказался о предстоящем матче киевлян

Легендарный экс-форвард "Динамо" Киев и сборной СССР Анатолий Быщовец дал свой прогноз на предстоящий на матч 2-го тура Лиги Европы, в котором киевляне сыграют в гостях с чешским "Яблонцем".

"Я поставлю на "Динамо", все-таки это "Яблонец", а не "Барселона", не ПСЖ и даже не "Аякс". Но у киевлян есть проблемы, поэтому я не думаю, что стоит ждать от них яркой и результативной игры. Поставлю на минимальную победу украинской команды", - сказал Бышовец Bookmaker-ratings.

Напомним, что киевское "Динамо" 4 октября на стадионе "Стршельнице" сыграет матч второго тура группового этапа Лиги Европы с чешским "Яблонецом" . OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Яблонец – Динамо. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" потеряло одного из главных лидеров команды накануне матча Лиги Европы.

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