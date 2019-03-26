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/Новости футбола

"Это космос!" Пятов совершил умопомрачительные сейвы и взорвал интернет

"Это космос!" Пятов совершил умопомрачительные сейвы и взорвал интернет
Наш голкипер продемонстрировал высший класс
2.3тЧитать материал на украинском

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов вызвал бурный восторг в социальных сетях своей игрой в квалификации чемпионата Европы по футболу-2020 против Люксембурга.

34-летний вратарь "Шахтера" дважды спас нашу команду, среагировав, в казалось, безнадежной ситуации.

На 33-й минуте Пятов сперва отбил удар головой в упор, а через мгновения защитил ворота от гола на добивании.

Смотрите момент на видео с 00:30...

Болельщики посчитали такую игру Андрея космической, назвав его лучшим футболистом в команде.

"Это космос!" Пятов совершил умопомрачительные сейвы и взорвал интернет
"Это космос!" Пятов совершил умопомрачительные сейвы и взорвал интернет
"Это космос!" Пятов совершил умопомрачительные сейвы и взорвал интернет
Новости
Украине хотят дать поражения 0:3 за матчи с Португалией и Люксембургом — что известно

Как сообщал OBOZREVATEL, во втором туре квалификации чемпионата Европы по футболу-2020 сборная Украины добыла невероятную гостевую победу над Люксембургом (2:1). Успех нашей команде принес автогол соперника на 92-й минуте.

Позже Шевченко прокомментировал этот результат, отдав должное футболистам государства-карлика.

Напомним, что главные конкуренты Украины в группе B Португалия и Сербия сыграли в пользу нашей команды, расписав ничью.

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Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.

Тема
Евро-2020
Персона
Андрей Пятов
Место
ЛюксембургЛюксембург
Тег
сборная Украины по футболу
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Moreno Carolyn
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