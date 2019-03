"Это катастрофа": соперник "Динамо" выступил с резким заявлением

Тренер лондонского "Челси" Маурисио Сарри возмутился состоянием газона на НСК "Олимпийский" в Киеве. Английской команде предстоит 14 марта сыграть против киевского "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы.

"Поле на стадионе "Олимпийский" - это катастрофа, оно в плохом состоянии. Игроки могут получить травмы, но мы должны принять эту ситуацию и играть. Но это будет очень сложно для обеих команд", - сказал наставник "пенсионеров" на предматчевой пресс-конференции.

Sarri believes the Olympic Stadium pitch is 'a disaster' and 'no good'. He believes it is a risk for injuries but we have to accept the situation and play the game. He adds it will be dificult for both teams.#DYNCHE