Бывший главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Ледяхов, живущий последние несколько лет в Испании, поделился мнением о борьбе с распространением коронавируса.

Игорь Ледяхов Sport24

"В Испании ждали до последнего, не верили, что такое может сюда прийти. А когда всё началось, больницы к эпидемии оказались не готовы — ни масок, ни перчаток, ни тестов не было. Это какой-то кошмар. Европа была готова лучше? Сравните, что творится в Италии и Испании с Россией. Я каждый день смотрю новости российские, уж не знаю, насколько всё там правдиво, но здесь ситуация точно была хуже", — цитирует Ледяхова Чемпионат.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший игрок московского "Спартака" и сборной России Юрий Никифоров назвал ужасной ситуацию из-за коронавируса в Испании, где он сейчас проживает.

6 апреля главный тренер "Эспаньола" Абелардо Фернандес заявил, что в его команде уже 8 игроков и двое тренеров заболели коронавирусом.

Ранее от коронавируса умер бывший тренер "Эспаньола" Бенито Жоанет.