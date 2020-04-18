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18 апреля • обновлено в 17:10
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"Это какой-то кошмар": российский тренер Игорь Ледяхов рассказал о коронавирусе в Испании

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Бывший главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Ледяхов, живущий последние несколько лет в Испании, поделился мнением о борьбе с распространением коронавируса.

Игорь Ледяхов

Игорь Ледяхов

Sport24

"В Испании ждали до последнего, не верили, что такое может сюда прийти. А когда всё началось, больницы к эпидемии оказались не готовы — ни масок, ни перчаток, ни тестов не было. Это какой-то кошмар. Европа была готова лучше? Сравните, что творится в Италии и Испании с Россией. Я каждый день смотрю новости российские, уж не знаю, насколько всё там правдиво, но здесь ситуация точно была хуже", — цитирует Ледяхова Чемпионат.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший игрок московского "Спартака" и сборной России Юрий Никифоров назвал ужасной ситуацию из-за коронавируса в Испании, где он сейчас проживает.

6 апреля главный тренер "Эспаньола" Абелардо Фернандес заявил, что в его команде уже 8 игроков и двое тренеров заболели коронавирусом.

Ранее от коронавируса умер бывший тренер "Эспаньола" Бенито Жоанет.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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