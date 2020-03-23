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23 марта • обновлено в 13:40
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"Это как снежный ком": Шевченко высказался о коронавирусе

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Главный тренер сборной УкраиныАндрей Шевченко рассказал о том, где проводит карантин и о своем отношении к пандемии коронавируса.

"Я в Лондоне, с семьей. Действительно очень тревожное время, мы все волнуемся за будущее. Но, я думаю, все будет хорошо, если сохранять меры безопасности. К сожалению, пандемия коронавируса – это как снежный ком. Но мы все должны быть к этому готовы. В ближайшем будущем очень хороших новостей не будет, поэтому нужно настраиваться на тяжелое время. Мы должны это пережить и двигаться дальше", – отметил наставник национальной команды.

Шевченко также рассказал о том, что недавно коронавирусом заразился его близкий друг.

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко

"Мой очень близкий друг провел две недели в больнице. Его выписали буквально несколько дней назад, он был в тяжелом положении. Мы видим, что происходит в Италии, и к этому нужно намного серьезнее относиться, чем, как я подозреваю, относится много людей. Всегда слежу за тем, что происходит в Украине. Близкие там. Страна меня всегда волнует больше, чем что-то другое. Пока у нас не так много случаев, и это очень хорошо. Надеюсь, предпринятые меры – правильны. Очень важно, чтобы каждый человек серьезно относился к этим правилам. Мы должны ни в коем случае не допустить такой ситуации, как в Италии", – заявил Андрей Шевченко.

Напомним, ранее стало известно о том, что коронавирусом заразился легендарный в прошлом футболист "Милана " Паоло Мальдини, чье состояние прокомментировал Шевченко.

"Мы общаемся каждые два дня. У Паоло было подтверждено, что он заразился коронавирусом. Его состояние стабильное, думаю, он поймал легкую форму. С ним все в порядке. Что касается моих помощников по сборной Украины Андреа Малдеры и Мауро Тассотти, то они в Милане, соблюдают карантин. Мы созваниваемся каждый день. Мне очень приятно, что многие ребята из команды поддерживают отношения. Тот же Степаненко, Зинченко, Малиновский. Все общаются, у нас есть чат общий, ребята отправляют сообщения. Стараемся поддержать ребят там", – добавил рулевой "сине-желтых".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в футбольном клубе "Барселона" был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Коронавирус
Персона
Андрей Шевченко
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