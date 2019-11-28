Это история: Месси установил уникальный рекорд Лиги чемпионов

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить 34-м разным командам.
Официальный Twitter-аккаунт "сине-гранатовых" поздравил своего лидера красивым постом, на котором изображены все клубы, пострадавшие от результативных действий Месси.
Лионель Месси
Sportbox
⭐ A NEW RECORD for Leo #Messi ⭐— FC Barcelona (@FCBarcelona) 27 ноября 2019 г.
⚽ against 3️⃣4️⃣ different teams!
🔥The MOST EVER in the UEFA @ChampionsLeague!🔥 pic.twitter.com/PeC7oMV3bD
Аргентинец прекрасно проявил себя в матче против дортмундской "Боруссии", отметившись голом и двумя голевыми передачами. Этот забитый мяч стал для него вторым в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
Великолепная игра Месси принесла "Барселоне" важнейшую победу, позволив ей досрочно обеспечить себе первое место в группе F.
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