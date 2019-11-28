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29 ноября • обновлено в 11:34
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Это история: Месси установил уникальный рекорд Лиги чемпионов

4.2т
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Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить 34-м разным командам.

Официальный Twitter-аккаунт "сине-гранатовых" поздравил своего лидера красивым постом, на котором изображены все клубы, пострадавшие от результативных действий Месси.

Лионель Месси

Лионель Месси

Sportbox

Аргентинец прекрасно проявил себя в матче против дортмундской "Боруссии", отметившись голом и двумя голевыми передачами. Этот забитый мяч стал для него вторым в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

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Великолепная игра Месси принесла "Барселоне" важнейшую победу, позволив ей досрочно обеспечить себе первое место в группе F.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий "Баварии" Роберт Левандовски сделал самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов.

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Тема
Лига чемпионов
Персона
Лионель Месси
Место
Испания Барселона
Теги
ФК Барселона Боруссия Дортмунд
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