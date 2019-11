Это история: Месси установил уникальный рекорд Лиги чемпионов

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить 34-м разным командам.

Официальный Twitter-аккаунт "сине-гранатовых" поздравил своего лидера красивым постом, на котором изображены все клубы, пострадавшие от результативных действий Месси.

⭐ A NEW RECORD for Leo #Messi ⭐

⚽ against 3️⃣4️⃣ different teams!

🔥The MOST EVER in the UEFA @ChampionsLeague!🔥 pic.twitter.com/PeC7oMV3bD