''Это глупый поступок.'' "Барселона" поразила подлостью

Спортивный директор ПСЖ Антеро Энрике обвинил "Барселону" в том, что летом каталонцы в обход парижан сделали предложение о переходе полузащитнику команды Адриену Рабьо.

"Удивлены тому, что клубы не придерживаются правил. Был поражен, узнав, что "Барселона" сделала Рабьо предложение. То есть каталонцы в обход нас урегулировали с игроком условия перехода. Это глупый поступок.

Данное предложение Рабьо является проявлением неуважения к нам", — заявил Энрике в эфире "Радио Монте-Карло".

В подтверждение слов функционера ПСЖ говорит тот факт, что несмотря на все попытки клуба продлить контракт с игроком, Рабьо категорически отказывается, даже не обсуждая детали. Нынешнее соглашение с футболистом истекает летом 2019 года.

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