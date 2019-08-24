"Это футбол": Михайличенко оправдался за матч с "Олимпиком"

Новый главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко поблагодарил своих подопечных за поединок против "Олимпика" в пятом туре Премьер-лиги.

По мнению наставника "бело-синих", его подопечные сделали все для победы в игре с аутсайдером чемпионата.

Алексей Михайличенко ФК "Динамо" Киев

"Конечно же, мне не так хотелось провести свой первый матч на посту главного тренера "Динамо". И сейчас речь именно о результате – в этом плане имеется большое разочарование. Но, с другой стороны, сегодня результат мог быть любым. Благодарен ребятам за то, что они ни на миг не остановились и бились до самого конца, стремясь вырвать победу, которая сегодня нам была очень нужна. Но, к сожалению, мы её так и не добились... А о самом результате смысла говорить нет: это футбол, и он всегда непредсказуем", – цитирует Михайличенко пресс-служба "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Динамо" Игорь Суркис поставил жесткие условия Алексею Михайличенко после его прихода на пост тренера команды.

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