Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Это футбол": Михайличенко оправдался за матч с "Олимпиком"

1.5т Читать материал на украинском

Новый главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко поблагодарил своих подопечных за поединок против "Олимпика" в пятом туре Премьер-лиги.

По мнению наставника "бело-синих", его подопечные сделали все для победы в игре с аутсайдером чемпионата.

Новости
"Динамо" освистали в первом матче Михайличенко

Алексей Михайличенко

Алексей Михайличенко

ФК "Динамо" Киев

"Конечно же, мне не так хотелось провести свой первый матч на посту главного тренера "Динамо". И сейчас речь именно о результате – в этом плане имеется большое разочарование. Но, с другой стороны, сегодня результат мог быть любым. Благодарен ребятам за то, что они ни на миг не остановились и бились до самого конца, стремясь вырвать победу, которая сегодня нам была очень нужна. Но, к сожалению, мы её так и не добились... А о самом результате смысла говорить нет: это футбол, и он всегда непредсказуем", – цитирует Михайличенко пресс-служба "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Динамо" Игорь Суркис поставил жесткие условия Алексею Михайличенко после его прихода на пост тренера команды.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Премьер-лига Украины
Персона
Алексей Михайличенко
Место
Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
7
6
Смешно
0
Интересно
0
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Вы на его рожу дeбильную посмотрите! Типичный идиот кацaпский! Такой себе алешенька-дурачок!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Это - тупорылый физрук! (с)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...