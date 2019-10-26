'Это фиаско': 'громкий трансфер 'Шахтера' вызвал грандиозное разочарование болельщиков

Болельщики "Шахтера" не смогли скрыть своего разочарование, узнав, что скрывается за "громким трансфером", который на днях анонсировал Дарио Срна.

"Мы провели очень большой и хороший трансфер. Уверен, он усилит нашу команду и любовь между нами и вами", - заявил 20 октября хорват.

Оказалось, что "горняки" взяли новую ведущую клубного канала. Ею оказалась бывшая журналистка телеканала "Прямий" Юлия Палько.

"Ну и зачем это все, "ГРОМКИЙ ТРАНСФЕР"?! Разочарование", "Это анонсированный трансфер? Вы что издеваетесь...", "И это великий трансфер, вот это фиаско", - пишут юзеры.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на лучшие фотографии новой сотрудницы "Шахтера".

Юлия Палько Instagram

Юлия Палько Instagram

Юлия Палько Instagram

Юлия Палько Instagram

Юлия Палько Instagram

Юлия Палько Instagram

Юлия Палько Instagram

Юлия Палько Instagram

Юлия Палько Instagram

Юлия Палько Instagram

Юлия Палько Instagram

Юлия Палько Instagram

Юлия Палько Instagram

Юлия Палько Instagram

Юлия Палько Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 октября встреча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" - "Динамо" Загреб завершилась со счетом 2:2.

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