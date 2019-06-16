"Это экстаз!" В соцсетях "о*ренели от победы" Украины на ЧМ U-20

Успех молодежной сборной Украины по футболу на чемпионате мира U-20 вызвал соответствующую реакцию в соцсетях.

Известные личности и простые пользователи вовсю восхищаются нашими футболистами, делясь друг с другом позитивными эмоциями от победы.

"Украина - чемпион мира. Повторите, ущепните, еще раз повторите. Покатайте эти слова на языке. Чемпион. Мира. Охренеть можно, как это круто", - пишут юзеры.

Поздравляю парни !!! Нас ждёт прекрасное будущее ✊🏻✊🏻 Украина Ю20 - Чемпионы мира по футболу. Горжусь вами 💪🏻😤 pic.twitter.com/Wb178lAjSh — Andriy Yarmolenko (@Yarmolenko_9) 15 июня 2019 г.

Мы - Чемпионы Мира!!!

Очередную футбольную сенсацию за последние 10 дней преподнесли сегодня украинские футболисты! Финал чемпионата Мира! Украина - Корея: 3-1!

Молодёжная сборная Украины в сложнейшем противоборстве со сборной Кореи завоевала ЗОЛОТЫЕ медали кубка мира!

Браво! — Вадим Кодачигов (@RgiUkraine) 15 июня 2019 г.

Они это сделали! Украина U20 ЧМ по футболу. Теперь за этих парней будут бороться лучшие клубные команды мира! 3:1 в финале против Южной Кореи. При том, что наша команда проигрывала 0:1 уже на 3-й минуте матча. Браво главному тренеру Александру Петракову и всей команде. Вы лучшие! pic.twitter.com/uQ1RwJa5Ej — Taras Berezovets (@TarasBerezovets) 15 июня 2019 г.

🇺🇦Украина - чемпион мира по футболу!!!

Поздравляю от души Петракова, его парней и всю нашу страну!!!

Великий день! pic.twitter.com/O9By38xDOH — Андрей Колесник (@and_kolesnik) 15 июня 2019 г.

Україна - чемпіон світу. Повторіть, ущіпніть, ще раз повторіть. Покатайте ці слова на язиці. Чемпіон. Світу. Охреніти можна, як це круто. — Alex Zolotogorskiy (@zolotogorskiy) 15 июня 2019 г.

Мы - Чемпионы Мира!!!

Очередную футбольную сенсацию за последние 10 дней преподнесли сегодня украинские футболисты! Финал чемпионата Мира! Украина - Корея: 3-1!

Молодёжная сборная Украины в сложнейшем противоборстве со сборной Кореи завоевала ЗОЛОТЫЕ медали кубка мира!

Браво! — Вадим Кодачигов (@RgiUkraine) 15 июня 2019 г.

Они это сделали! Украина U20 ЧМ по футболу. Теперь за этих парней будут бороться лучшие клубные команды мира! 3:1 в финале против Южной Кореи. При том, что наша команда проигрывала 0:1 уже на 3-й минуте матча. Браво главному тренеру Александру Петракову и всей команде. Вы лучшие! pic.twitter.com/uQ1RwJa5Ej — Taras Berezovets (@TarasBerezovets) 15 июня 2019 г.

Да, это было красиво! Украина U20 Чемпионы Мира по футболу. 👏 — Oleksii Frolov (@AlexeiFV) 15 июня 2019 г.

Украина чемпион мира!!!

Слава Україні!!!

Удивительно то, что во время награждения наши укр.комментаторы не знают, что говорить, когда мы лучшие. Они знают, как надо торжествовать Победу!

А мы ЧЕМПИОНЫ!!! ребята.

И такими нам надо быть везде, во всех сферах жизнедеятельности!!! pic.twitter.com/pUrlf5VGvf — Олег Корбут (@korbut_oleg) 15 июня 2019 г.

Это не фото дня - это фото года!!!



Молодёжная сборная Украина чемпион мира по футболу!!



ФАНТАСТИКА !!!!!



🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/dDrnk3s01e — Юрий Мысягин (@2uwmp) 15 июня 2019 г.

Pure magic! 🤪😍🤯 Big congrats to new World Champions! We all proud of you! 🇺🇦 pic.twitter.com/07YYd9NdXu — Lesia Tsurenko (@LTsurenko) 15 июня 2019 г.

ПОБЕДА!!!

УКРАИНА - ЧЕМПИОН МИРА ПО ФУТБОЛУ!!! — Игорь Линник (@IgorLinnyk) 15 июня 2019 г.

Цей гол Цитаїшвілі - чистий екстаз. Цікаво, що і він, і Супряга вперше забили саме в фіналі. Що ще раз показує, наскільки класна в нас КОМАНДА! Неймовірна команда Олександра Петракова. — Alex Zolotogorskiy (@zolotogorskiy) 15 июня 2019 г.

Ми - чемпіони світу!!!!!!!!!! Це просто неймовірно! Неможна недооцінювати цю перемогу, це досягнення! Браво, хлопці, браво, Олександр Петраков! Дякуємо за цей тріумф! Дякуємо за ці емоції!!! — Кирило Круторогов (@Krutorogov) 15 июня 2019 г.

У-Кра-И-На! Парни, вы сделали это! Вы - чемпионы мира! По футболу! Ура! — Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) 15 июня 2019 г.

Поздравляю парни !!! Нас ждёт прекрасное будущее ✊🏻✊🏻 Украина Ю20 - Чемпионы мира по футболу. Горжусь вами 💪🏻😤 pic.twitter.com/Wb178lAjSh — Andriy Yarmolenko (@Yarmolenko_9) 15 июня 2019 г.

Це ДИВО!!! І це ДИВО НАШЕ!!!🇺🇦🏆 ВІТАЮ ВСІХ!!! Щасливий, що я це бачив!!!👏👏👏 — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 15 июня 2019 г.

Как сообщал о, финал юношеского мундиаля Украина - Южная Корея завершился со счетом 3:1. Перед игрой стадион в Польше фантастически исполнил гимн нашей страны.

Позже появилось видео торжественной церемонии награждения и комментарий главного тренера победителей.

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