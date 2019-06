"Это экстаз!" В соцсетях "о*ренели от победы" Украины на ЧМ U-20

Успех молодежной сборной Украины по футболу на чемпионате мира U-20 вызвал соответствующую реакцию в соцсетях.

Известные личности и простые пользователи вовсю восхищаются нашими футболистами, делясь друг с другом позитивными эмоциями от победы.

"Украина - чемпион мира. Повторите, ущепните, еще раз повторите. Покатайте эти слова на языке. Чемпион. Мира. Охренеть можно, как это круто", - пишут юзеры.

Pure magic! 🤪😍🤯 Big congrats to new World Champions! We all proud of you! 🇺🇦 pic.twitter.com/07YYd9NdXu