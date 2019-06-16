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"Это экстаз!" В соцсетях "о*ренели от победы" Украины на ЧМ U-20

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Успех молодежной сборной Украины по футболу на чемпионате мира U-20 вызвал соответствующую реакцию в соцсетях.

Известные личности и простые пользователи вовсю восхищаются нашими футболистами, делясь друг с другом позитивными эмоциями от победы.

"Украина - чемпион мира. Повторите, ущепните, еще раз повторите. Покатайте эти слова на языке. Чемпион. Мира. Охренеть можно, как это круто", - пишут юзеры.

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Как сообщал о, финал юношеского мундиаля Украина - Южная Корея завершился со счетом 3:1. Перед игрой стадион в Польше фантастически исполнил гимн нашей страны.

Позже появилось видео торжественной церемонии награждения и комментарий главного тренера победителей.

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Молодежная сборная Украины по футболу
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