"Это экстаз!" В соцсетях "о*ренели от победы" Украины на ЧМ U-20

Успех молодежной сборной Украины по футболу на чемпионате мира U-20 вызвал соответствующую реакцию в соцсетях.
Известные личности и простые пользователи вовсю восхищаются нашими футболистами, делясь друг с другом позитивными эмоциями от победы.
"Украина - чемпион мира. Повторите, ущепните, еще раз повторите. Покатайте эти слова на языке. Чемпион. Мира. Охренеть можно, как это круто", - пишут юзеры.
Поздравляю парни !!! Нас ждёт прекрасное будущее ✊🏻✊🏻 Украина Ю20 - Чемпионы мира по футболу. Горжусь вами 💪🏻😤 pic.twitter.com/Wb178lAjSh— Andriy Yarmolenko (@Yarmolenko_9) 15 июня 2019 г.
Мы - Чемпионы Мира!!!— Вадим Кодачигов (@RgiUkraine) 15 июня 2019 г.
Очередную футбольную сенсацию за последние 10 дней преподнесли сегодня украинские футболисты! Финал чемпионата Мира! Украина - Корея: 3-1!
Молодёжная сборная Украины в сложнейшем противоборстве со сборной Кореи завоевала ЗОЛОТЫЕ медали кубка мира!
Браво!
Они это сделали! Украина U20 ЧМ по футболу. Теперь за этих парней будут бороться лучшие клубные команды мира! 3:1 в финале против Южной Кореи. При том, что наша команда проигрывала 0:1 уже на 3-й минуте матча. Браво главному тренеру Александру Петракову и всей команде. Вы лучшие! pic.twitter.com/uQ1RwJa5Ej— Taras Berezovets (@TarasBerezovets) 15 июня 2019 г.
🇺🇦Украина - чемпион мира по футболу!!!— Андрей Колесник (@and_kolesnik) 15 июня 2019 г.
Поздравляю от души Петракова, его парней и всю нашу страну!!!
Великий день! pic.twitter.com/O9By38xDOH
Україна - чемпіон світу. Повторіть, ущіпніть, ще раз повторіть. Покатайте ці слова на язиці. Чемпіон. Світу. Охреніти можна, як це круто.— Alex Zolotogorskiy (@zolotogorskiy) 15 июня 2019 г.
Мы - Чемпионы Мира!!!— Вадим Кодачигов (@RgiUkraine) 15 июня 2019 г.
Очередную футбольную сенсацию за последние 10 дней преподнесли сегодня украинские футболисты! Финал чемпионата Мира! Украина - Корея: 3-1!
Молодёжная сборная Украины в сложнейшем противоборстве со сборной Кореи завоевала ЗОЛОТЫЕ медали кубка мира!
Браво!
Они это сделали! Украина U20 ЧМ по футболу. Теперь за этих парней будут бороться лучшие клубные команды мира! 3:1 в финале против Южной Кореи. При том, что наша команда проигрывала 0:1 уже на 3-й минуте матча. Браво главному тренеру Александру Петракову и всей команде. Вы лучшие! pic.twitter.com/uQ1RwJa5Ej— Taras Berezovets (@TarasBerezovets) 15 июня 2019 г.
Да, это было красиво! Украина U20 Чемпионы Мира по футболу. 👏— Oleksii Frolov (@AlexeiFV) 15 июня 2019 г.
Особенно понравились Супряга, Булеца и Цитаишвили) Реально играли очень зрело) #Украина #УкраинаКорея #U20— Станислав Одарченко (@iamstanley171) 15 июня 2019 г.
Украина чемпион мира!!!— Олег Корбут (@korbut_oleg) 15 июня 2019 г.
Слава Україні!!!
Удивительно то, что во время награждения наши укр.комментаторы не знают, что говорить, когда мы лучшие. Они знают, как надо торжествовать Победу!
А мы ЧЕМПИОНЫ!!! ребята.
И такими нам надо быть везде, во всех сферах жизнедеятельности!!! pic.twitter.com/pUrlf5VGvf
Это не фото дня - это фото года!!!— Юрий Мысягин (@2uwmp) 15 июня 2019 г.
Молодёжная сборная Украина чемпион мира по футболу!!
ФАНТАСТИКА !!!!!
🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/dDrnk3s01e
Pure magic! 🤪😍🤯 Big congrats to new World Champions! We all proud of you! 🇺🇦 pic.twitter.com/07YYd9NdXu— Lesia Tsurenko (@LTsurenko) 15 июня 2019 г.
ПОБЕДА!!!— Игорь Линник (@IgorLinnyk) 15 июня 2019 г.
УКРАИНА - ЧЕМПИОН МИРА ПО ФУТБОЛУ!!!
Цей гол Цитаїшвілі - чистий екстаз. Цікаво, що і він, і Супряга вперше забили саме в фіналі. Що ще раз показує, наскільки класна в нас КОМАНДА! Неймовірна команда Олександра Петракова.— Alex Zolotogorskiy (@zolotogorskiy) 15 июня 2019 г.
Ми - чемпіони світу!!!!!!!!!! Це просто неймовірно! Неможна недооцінювати цю перемогу, це досягнення! Браво, хлопці, браво, Олександр Петраков! Дякуємо за цей тріумф! Дякуємо за ці емоції!!!— Кирило Круторогов (@Krutorogov) 15 июня 2019 г.
У-Кра-И-На! Парни, вы сделали это! Вы - чемпионы мира! По футболу! Ура!— Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) 15 июня 2019 г.
Поздравляю парни !!! Нас ждёт прекрасное будущее ✊🏻✊🏻 Украина Ю20 - Чемпионы мира по футболу. Горжусь вами 💪🏻😤 pic.twitter.com/Wb178lAjSh— Andriy Yarmolenko (@Yarmolenko_9) 15 июня 2019 г.
Це ДИВО!!! І це ДИВО НАШЕ!!!🇺🇦🏆 ВІТАЮ ВСІХ!!! Щасливий, що я це бачив!!!👏👏👏— Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 15 июня 2019 г.
Как сообщал о, финал юношеского мундиаля Украина - Южная Корея завершился со счетом 3:1. Перед игрой стадион в Польше фантастически исполнил гимн нашей страны.
Позже появилось видео торжественной церемонии награждения и комментарий главного тренера победителей.
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