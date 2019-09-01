"Это чудо!" Российский футболист совершил сейв десятилетия

Защитник "Ростова" Евгений Чернов совершил невероятное спасение своих ворот в 8-м туре чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге.

В матче против "Локомотива" 26-летний игрок желто-синих отразил два удара, когда ворота гостей были практически пустыми.

Авторитетное испанское издание AS назвало такие действия россиянина сейвом десятилетия.

"Мы стали свидетелями лучших оборонительных действий последнего десятилетия: 90-я минута, и он совершил это чудо", — говорится на сайте издания.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте этого года в Германии состоялся самый необычный сейв года в футболе

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